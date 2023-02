Isola del Liri, grande successo per il weekend di Carnevale

La città di Isola del Liri protagonista del weekend di Carnevale con numerose iniziative culturali e benefiche. Tanto divertimento anche per i più piccoli.

Ha preso il via la kermesse “Tutti insieme per l’arte“ che chiuderà i battenti al pubblico il 28 febbraio prossimo nella location del teatro stabile Costantini. L’evento dal titolo “L’arte addosso“ è a cura Alessandra De Michele con la partecipazione di Nuccio Castellino ed Enrico Bellisario.

Nella giornata di ieri si è tenuta anche la raccolta fondi, organizzata dal comitato provinciale di Frosinone dell’Unicef, per i terremotati della Turchia e della Siria. La comunità ha risposto con il calore che la contraddistingue donando con generosità e con il pensiero rivolto soprattutto ai tanti bambini rimasti senza famiglia e senza casa. Ed ancora grande successo per il contest fotografico di San Valentino, tutto dedicato all’amore, che si è concluso questo week end e che ha avuto come protagonisti il bacio, dinanzi l’ormai famosissimo segnale “obbligo di baciarsi”, e la cascata a fare da cornice.

E dopo l’arte e l’amore, spazio anche per la poesia con letture in diretta Facebook dalla cascata da parte del “Circolo dei poeti errati“ nell’ambito della rassegna “Attacco poetico”. Nel pieno clima carnevalesco, poi, tante iniziative anche per i bambini che ieri si sono ritrovati in piazza Boncompagni dove grazie all’associazione Arcobaleno sul Liri, Proloco e anche questa volta con il patrocinio del Comune, è stato possibile mettere in scena un carnevale allegro ma anche solidale. Si è esibito il giocoliere nell’Hiram Show e successivamente si è svolta un’allegra gara di barzellette per i bambini.

“Siamo veramente molto soddisfatti per aver portato in strada tantissime famiglie non soltanto per rallegrare i più piccoli con le iniziative del carnevale ma anche con eventi di grande spessore che qualificano l’offerta culturale dell’ente. Questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra del Comune, della Proloco e delle associazioni che hanno collaborato”, ha detto l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio. “È fondamentale coniugare in maniera consapevole ed attenta i gusti dei più piccoli con quelli degli appassionati di arte e poesia, di musica e cibo. Ancora una volta Isola del Liri spalanca le porte ai visitatori arrivati numerosi dai comuni vicini e non solo riuscendo a creare un programma variegato e di livello, dando spazio anche ad iniziative benefiche che qualificano ancora di più il nostro cartellone degli eventi”, ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini.