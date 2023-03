Isola del Liri, grande partecipazione al “De Mulieribus In Arte Donne”

Performance di recitazione, danza, canto e musica. Ma anche un workshop sull’arte ecostenibile, con un laboratorio sull’antica lavorazione del feltro di lana cordata, con la partecipazione degli utenti dei centri disabili gestiti dall’Aipes e alcune classi della scuola media di Isola del Liri. Questo e molto altro è l’iniziativa “De Mulieribus In Arte Donne”, giunta alla quarta edizione ed organizzata da Spi Cgil di Frosinone Latina nel teatro Stabile di Isola del Liri. Il 19 marzo alle ore 16.00 la mostra chiuderà i battenti con il laboratorio “L’arte del mosaico”. Il progetto è stato curato dall’artista Marina Longo. Lunedì mattina, con il laboratorio sull’antica lavorazione del feltro di lana cardata, grazie a Pina Polsinelli, è stato possibile far sperimentare questa forma di creatività agli utenti dei Centri Diurni Disabili Adulti di Sora, Arpino e Alvito.

“Tante forme di arte, tante culture diverse sono ospitate nel teatro Costantini in questi giorni. Un grazie a coloro che hanno organizzato questa straordinaria iniziativa, a Beatrice Moretti, ad Aipes Sora ed alle artiste del territorio, testimoni dell’impegno delle donne per le donne in nome della pace, dell’inclusione e della libertà”.

COMUNICATO STAMPA