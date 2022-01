Isola del Liri – Gli studenti della Dante Alighieri ancora al freddo, i genitori: “situazione insostenibile”

Anno nuovo vita vecchia per gli studenti della Dante Alighieri di Isola del Liri. Le aule ancora gelide, un gruppo di genitori minaccia di riprendersi i propri figli dalla scuola dove sono al freddo per riportarsi a casa al caldo. Il problema dei riscaldamenti delle aule alla Dante Alighieri persiste, non si trova una soluzione a questo problema. Con la pandemia in corso le finestre devono essere aperte per far arieggiare le aule e con i termosifoni spenti il disservizio è ancora più grave. Ci siamo occupati di questo problema un po di tempo fa ma da allora ad oggi non è cambiato nulla le aule sono ancora al freddo, viene da dire solo che è una vergogna.

