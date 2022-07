Isola del Liri – Gaudium, partito il grande evento

Noi stiamo lavorando con i Comuni vicini per lo sviluppo dell’intero territorio, senza distinzioni di confini territoriali, da ormai qualche anno.

Puntiamo a presenze sempre maggiori in tutti i comuni limitrofi, perché pensiamo che in questo modo si sviluppi ancor più il turismo ed una migliore accoglienza dei tanti turisti che visitano le nostre città.

Siamo noi i primi a essere lieti che ciò avvenga senza dover necessariamente fare la conta sul numero di presenze in ogni Comune, e anzi cercando di aiutarci e collaborando l’un l’altro per governare insieme sotto l’aspetto del turismo.

La prima serata dell’evento GAUDIUM, pur nelle difficoltà meteorologiche intervenute, ha visto la presenza di un numeroso pubblico, attento e coinvolto nelle varie iniziative e dispiace prendere atto di dichiarazioni che non rispettano nemmeno i tanti cittadini e le associazioni che volontariamente stanno lavorando tanto, e gratuitamente per il bene della nostra cittadina.

Per alcuni la partecipazione alla politica e alla vita cittadina è costituita solo da sporadiche partecipazioni a qualche Consiglio Comunale, oltre alle solite “sparate” su compiacenti social.

Chi è estraneo alla vita della città, ai suoi eventi, alle sue giornate e alle sue serate, non dovrebbe avere titolo per denigrarla in maniera immotivata e inconcludente.

I tanti eventi del GAUDIUM continueranno per tutta la giornata di sabato 23 e della domenica 24 luglio, con eventi musicali, artistici, enogastronomici e con incontri tra istituzioni, associazioni imprenditoriali, artisti e comuni cittadini per continuare a lavorare per lo sviluppo dell’intero territorio.

COMUNICATO STAMPA