“Isola del Liri FUTURA: votate con il cuore”. Incontro con i giovani a piazza De’ Boncompagni

“Votate con il cuore, un sentimento comune per la nostra città”. La candidata a sindaco Antonella Di Pucchio per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 si è rivolta ai giovani di Isola del Liri nell’incontro avvenuto in piazza De’Boncompagni “ E’ un impegno concreto che vogliamo assumere nei confronti dei nostri concittadini. Aspiriamo a rendere Isola del Liri un luogo dove ognuno si senta parte integrante di un insieme. Valorizzare la storia e le tradizioni locali, promuovendo una cultura di sostenibilità ambientale e cooperazione con realtà limitrofe. Riportare rappresentazioni teatrali, le manifestazioni in centro, gli scambi culturali in una realtà ferma da vent’anni. E’ ora di cambiare pagina e di metter un punto a quello che è stato: OGGI POSSIAMO è il nostro slogan quello che affaccia la città ad un nuovo modo di approcciarsi alla vita amministrativa, il vostro voto è importante per cambiare. Isola del Liri è la città più bella del mondo, ma ha bisogno di nuove idee, nuove risorse, nuovi uomini e donne che sappiano gestire quest’enorme patrimonio. Non lasciatevi sfuggire l’occasione che tra meno di dieci giorni può dare una speranza a noi ed ai nostri figli”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati