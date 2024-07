Isola del Liri Futura: “Profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza in città”

A seguito dei fatti avvenuti questa notte, in qualità di Gruppo Consiliare “Isola del Liri Futura”, esprimiamo profonda preoccupazione per il grave episodio di violenza avvenuto su Corso Roma oltre che vicinanza alla vittima, alla quale auguriamo pronta guarigione, e alla sua famiglia.

Questo ennesimo incidente e la frequenza con la quale tali avvenimenti avvengono ad Isola del Liri evidenziano la necessità urgente, da parte dell’Amministrazione comunale, di agire per migliorare le misure di sicurezza nella nostra città.

Auspichiamo inoltre che l’Ente comunale fornisca chiarimenti sull’accaduto e sulle misure che intende adottare per prevenire simili episodi in futuro, al fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini ed a coloro che scelgono la nostra città per intrattenersi.