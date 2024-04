Isola del Liri Futura, Antonella Di Pucchio domani 6 aprile inaugura la sede elettorale in via Po

Sabato pomeriggio alle ore 17.00 Antonella Di Pucchio, candidata a sindaco per la lista “Isola del Liri Futura” taglierà il nastro nella sede scelta per il comitato elettorale in via Po in pieno centro cittadino. Fuoco alle polveri, la campagna politica per le amministrative 2024 nella città delle Cascate è ufficialmente aperta. Ricordiamo che si vota sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 :” Diamo il via ad una campagna elettorale che potrebbe cambiare le sorti di questo paese – commenta la Di Pucchio – stiamo basando il nostro programma su un’idea che abbiamo della città avendo ascoltato i territori, visitato i quartieri, colto le istanze dei cittadini. L’apertura del comitato in via Po 41 perché deve essere un punto di riferimento per tutti ed è un sito facilmente accessibile . Sarà sempre aperto a disposizione di chi vuole dare voce alle proprie esigenze, chi vuole confrontarsi, cercheremo così di stimolare ulteriormente il dialogo con i cittadini. Chi verrà in sede avrà l’opportunità di avere a disposizione un questionario, che garantirà l’anonimato , potrà compilarlo in modalità cartacea o online a partire da sabato fino al 30 aprile 2024. Questo perché analizzeremo quelle che sono le richieste dei cittadini, le proposte anche fatte con delle domande aperte per calibrare l’azione amministrativa proprio traendo spunto dalle esigenze dei cittadini. Questo modus operandi pensiamo che non ci debba caratterizzare solo in campagna elettorale, ma debba essere fatto periodicamente una sorta di dialogo aperto anche nel corso del mandato amministrativo perché una delle grandi carenze dell’attuale amministrazione è proprio il fatto di essere stata insensibile a qualsiasi grida di allarme venute dai cittadini. Vogliamo anche un centro storico che sia vivibile per le persone più grandi, che siamo libere di muoversi. Attualmente s la situazione anche dal punto di vista del rispetto di chi ha una disabilità motoria è davvero grave e c’è molto da fare, ma per farlo dobbiamo stabilire insieme il futuro di Isola del Liri, “oggi possiamo” sbarrando sulla lista “Isola del Liri Futura” dando la fiducia non solo a me come capolista ma anche alla mia squadra, che sta lavorando tantissimo”.

“Isola del Liri Futura”

COMUNICATO STAMPA

Correlati