Isola del Liri, furto nella notte: rubate le batterie dei semafori di Capitino

Ancora un episodio di criminalità ai danni della sicurezza pubblica. Questa notte, lungo la strada che dalla frazione di Capitino scende a Isola del Liri, ignoti sono entrati in azione prendendo di mira gli impianti semaforici installati dopo la frana che, da circa quattro mesi, ha reso necessario il senso unico alternato.

I malviventi hanno forzato i carrelli che custodiscono le batterie di alimentazione dei semafori da cantiere, riuscendo a portarle via. Un furto che non si limita al danno economico, ma che genera soprattutto gravi conseguenze per la viabilità.

Senza alimentazione, infatti, gli impianti risultano completamente spenti, lasciando la gestione del traffico priva di regolazione in un tratto già critico.

Foto g.c. da Penna e Spada