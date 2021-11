Isola del Liri, furto con scasso in via Pò: bottino ingente

Furto con scasso questa sera intorno alle 18:00 in una villetta in pieno centro, in via Pò a isola del Liri. I ladri forse quattro, sono entrati nell’abitazione ed hanno rubato tutto il possibile, sembra che il bottino sia ingente.La proprietaria avendo un’attività commerciale nelle vicinanze, appena accortasi del furto ha avvisato le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto. Dalle prime informazioni, i ladri sono scappati a fari spenti e l’auto era parcheggiata proprio nella centralissima via Pò.Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Foto web

