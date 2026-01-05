Isola del Liri — Il Sindaco Massimiliano Quadrini ha emanato l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2026 per la chiusura al traffico di un tratto di Via Capitino, a seguito di una frana verificatasi nella giornata odierna.
Il provvedimento fa riferimento al bollettino di criticità idrogeologica e idraulica della Regione Lazio del 5 gennaio, che evidenzia un perdurare delle condizioni di allerta e precipitazioni continue nei giorni successivi. La zona interessata, precisa l’ordinanza, non presenta abitazioni lungo il tratto coinvolto, ma si rende necessario intervenire per le opere di messa in sicurezza.
🔴 Tratto chiuso al traffico
La chiusura riguarda:
il tratto di Via Capitino
da 50 metri dopo la rotatoria di Via Tevere
fino all’incrocio con Via Crocelle
ed è valida:
dal 5 gennaio 2026 ore 16:00
fino al 13 gennaio 2026 ore 18:00
Saranno installati appositi preavvisi di strada chiusa e segnaletica di interdizione al traffico.
Isola del Liri, frana in Via Capitino: il Comune dispone la chiusura del tratto stradale
Isola del Liri — Il Sindaco Massimiliano Quadrini ha emanato l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2026 per la chiusura al traffico di un tratto di Via Capitino, a seguito di una frana verificatasi nella giornata odierna.