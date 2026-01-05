Isola del Liri, frana in Via Capitino: il Comune dispone la chiusura del tratto stradale

Isola del Liri — Il Sindaco Massimiliano Quadrini ha emanato l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2026 per la chiusura al traffico di un tratto di Via Capitino, a seguito di una frana verificatasi nella giornata odierna.

Il provvedimento fa riferimento al bollettino di criticità idrogeologica e idraulica della Regione Lazio del 5 gennaio, che evidenzia un perdurare delle condizioni di allerta e precipitazioni continue nei giorni successivi. La zona interessata, precisa l’ordinanza, non presenta abitazioni lungo il tratto coinvolto, ma si rende necessario intervenire per le opere di messa in sicurezza.

🔴 Tratto chiuso al traffico

La chiusura riguarda:

il tratto di Via Capitino

da 50 metri dopo la rotatoria di Via Tevere

fino all’incrocio con Via Crocelle

ed è valida:

dal 5 gennaio 2026 ore 16:00

fino al 13 gennaio 2026 ore 18:00

Saranno installati appositi preavvisi di strada chiusa e segnaletica di interdizione al traffico.

