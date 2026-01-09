Isola del Liri, frana in località Capitino: prevista la riapertura parziale della strada

Il Comune di Isola del Liri ha emanato pochi minuti fa una nota dove spiega l’iter di gestione amministrativa della frana.

Proseguono le attività del Comune di Isola del Liri per la gestione della frana verificatasi in località Capitino. Nella mattinata odierna, l’Amministrazione comunale ha incaricato una ditta specializzata di eseguire interventi mirati alla regimentazione delle acque meteoriche, con l’obiettivo di evitare che le piogge continuino a convogliare verso l’area interessata dal movimento franoso, aggravando la situazione.

Una volta completati questi lavori preliminari e prima della scadenza dell’ordinanza di chiusura attualmente in vigore, è prevista la riapertura di una corsia stradale, con l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, così da garantire una prima ripresa della viabilità in condizioni di sicurezza.

Parallelamente, il Comune sta procedendo alla trasmissione della relazione tecnica alla Regione Lazio, passaggio necessario per la richiesta di un finanziamento destinato alla messa in sicurezza definitiva del versante. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ottenere le risorse necessarie per intervenire in tempi rapidi e risolvere in modo strutturale la criticità.

Il Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza non appena disponibili.