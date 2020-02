Isola del Liri (FR) – Visite saltate e dottoressa sparita

Quando si parla di eccellenza sanitaria subito vi salta in mente l’ospedale di Isola del Liri? Beh è spiacevole dirlo ma non è sempre così. Ieri mattina una dottoressa ha dato dimostrazione che al nosocomio di Isola del Liri qualcosa non funziona. Erano le 9.30 circa quando 4 pazienti erano in attesa di effettuare una visita ecografica, una di quelle dove bere due litri di acqua senza la possibilità di andare in bagno, quando “misteriosamente” la dottoressa che effettuava le ecografie si allontanava dal reparto lasciando le persone, che avevano precedentemente preso appuntamento, in balia dei loro “dolori” e difficoltà che una vescica piena può causare. 《Almeno ci avessero avvisato prima – riferisce una anziana donna non felice del fatto – già per la data di appuntamento devi sperare che non venga fissata per il 2021 o 2022, arriva il giorno che devi passare la visita, chiedi un permesso lavorativo al tuo datore di lavoro e veniamo bistrattate così? Non è corretto né professionale ciò che ha fatto questa dottoressa》. Non è dato sapere se ci sia stata una emergenza dietro questo fatto increscioso ma è lecito fare alcune domande al direttore del presidio sanitario: Possibile che in caso di emergenza esterna o cause di forza maggiore non ci siano dei sostituti che possano portare avanti visite regolarmente pagate? Come si spiega poi che dopo sole “3 ore” di attesa del ritorno della dottoressa qualche infermiera si sia degnata di informare le pazienti di non bere più acqua e quindi di “sospendere” la trattenuta minzione? È deontologicamente corretto quanto accaduto?

L.R.

