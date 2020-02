Isola del Liri (FR) – Vertenza SAMAMI, lavoro di squadra da parte di FdI. Maura: “Combatteremo al fianco dei lavoratori”

Grande lavoro di squadra da parte di Fratelli d’Italia riguardo la situazione dei lavoratori della SAMAMI S. P. A. Dopo l’interrogazione presentata in Provincia da Maura ed in Regione Lazio da Righini, arriva l’interrogazione parlamentare al ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte del Senatore Ruspandini. La situazione drammatica dei 150 lavoratori dell’azienda ISOLANA che dal mese di settembre non percepiscono stipendio, è solamente di poco migliorata se così si vuol dire, da quando abbiamo reso pubblico il caso (con la presenza del presidente del consiglio provinciale Maura che ha incontrato le maestranze) sono stati pagati due acconti da 300 euro e 200 euro ben poca cosa per chi ha ormai 5 mesi di arretrati più la tredicesima stato pagato, si continua a promettere da parte della direzione di settimana in settimana il pagamento delle spettanze che però ancora non arrivano , o lavoratori sono allo stremo, si dice che l’azienda non ha liquidità?​ Ma le​ commesse ci sono, il lavoro c’è e allora qualcosa non è chiaro e a rimetterci non possono essere i lavoratori! Noi non molliamo la presa, Fratelli d’Italia non li lascerà soli, Noi siamo con loro, noi siamo vicino ai lavoratori e ai loro diritti e combatteremo al loro fianco!!!

comunicato stampa