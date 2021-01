Isola del Liri (FR) – Vernice sul ponte della cascata, Gianni Scala formalizza esposto ai carabinieri

Alla fine, a proposito di vernice, il consigliere di minoranza Gianni Scala ha deciso di mettere nero su bianco. Nella mattinata di oggi ha formalizzato presso la stazione dei carabinieri di Isola del Liri un esposto-denuncia riguardo alla convenzione stipulata dall’amministrazione comunale con la rete d’impresa Stay Isola e alle conseguenze che ne sono derivate tra le quali la tanto discussa tinteggiatura del marciapiede del ponte della Cascata Grande. Non conosciamo i dettagli dell’esposto i cui contenuti ora saranno al vaglio delle forze dell’ordine e della magistratura qualora venissero accertati ipotesi di reati. Non aggiunge altro il consigliere Gianni Scala se non alcune considerazioni di carattere politico: “Ho aspettato, dopo che da più parti si erano alzate voci circa l’illegittimità della condotta dei soggetti interessati a questa vicenda, prima di formalizzare questo esposto nella speranza che vi fosse un ravvedimento da parte dell’amministrazione su quanto autorizzato e quanto realizzato. Dopo invece le ultime affermazioni del Presidente del Consiglio Comunale Stefano Vitale che da grande democratico quale è ha attaccato il lavoro delle minoranze gettando addirittura su di loro le colpe sulla retromarcia che stanno facendo sul progetto del ponte della Cascata ho ritenuto che la misura fosse colma. La verità è che sono incapaci nel fare le cose e cercano di gettare le colpe sulle minoranze che svolgono il loro compito. Se era tutto a posto mi spiegasse Vitale perché stanno facendo retromarcia sul progetto approvato. Chiedessero scusa piuttosto alla città per i disagi che stanno creando, chiedessero scusa al malcapitato che è scivolato sul marciapiede tinteggiato. Spiegasse Vitale a che punto sono le legittimazioni degli usi civici, la rigenerazione urbana, il regolamento per i dehors. Tutte chiacchiere e zero fatti, un settore quello dell’urbanistica allo sbando. Consiglierei a Vitale di evitare ulteriori brutte figure e di fare un favore alla città: rassegni la sua delega all’urbanistica”.

