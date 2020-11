Isola del Liri (FR) – Vaccino, proteste all’ex Saub

Vibrate proteste stamane nella sede del presidio territoriale del Distretto C della Asl. Diversi genitori hanno lamentato disagi a causa del fatto che non si può accedere all’ufficio preposto a seguito della pandemia Covid. ‘Bussare è inutile, nessuno risponde – dice un papà che doveva prenotare il vaccino influenzale per il suo bambino – E nemmeno si può farlo telefonando visto che per 36 volte in poco più di un’ora il numero menzionato sui cartelli era sempre occupato’. Sugli stessi cartelli non c’è l’indirizzo di posta elettronica che a quanto pare consente comunque di usufruire del servizio per la prenotazione, come ha evidenziato una mamma in attesa. Solo casualmente, a seguito di una verifica eseguita da un medico, i genitori hanno ‘scoperto’ che la mail è scritta a penna, con caratteri minuscoli, in fondo ad uno delle decine di avvisi affissi un po’ ovunque. Tutto ciò ha generato proteste e indignazione. Qualcuno voleva addirittura chiamare le forze dell’ordine. E tutto per una banale comunicazione non riportata, non bene in vista.

