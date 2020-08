Isola del Liri (FR) – Uso mascherine, il Sindaco Quadrini”Mi preme richiamare ciascuno al rispetto delle disposizioni”

La recente ordinanza del Ministro della Salute ha di fatto imposto a tutti, dopo le ore 18, l’uso della mascherina in tutte le aree anche solo potenzialmente a rischio di assembramenti.Mi preme richiamare ciascuno al rispetto di tali disposizioni, che non riguardano solo la cosiddetta “movida”, ma ogni luogo e spazio pubblico o aperto al pubblico.Confido nella collaborazione di tutti, sia per contribuire al ristabilimento di ottimali condizioni di salute pubblica, ma anche per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, soprattutto per il doveroso intensificarsi degli opportuni controlli.Cerchiamo, pertanto, di adoperarci al massimo per una serena conclusione della stagione estiva.

comunicato stampa