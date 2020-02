Isola del Liri (FR) – Tomaselli: “Gazebi provvisori, anni per fare un regolamento. Ammistrazione assente”

Mentre in Cina nella città di Wuhan costruiscono grandi ospedali in poche settimane a Isola del Liri per costruire un gazebo provvisorio di ristoro impiegano anni per fare un regolamento e ancora non si vede la fine. Un’altra complicanza burocratica della maggioranza Zingaretti- Buschini imposta dal nuovo piano territoriale paesistico regionale(PTPR) “una procedura che non finisce mai”. Al comune di Isola del Liri per far posizionare quattro chioschi con tutti i tecnici che ci sono al comune hanno dato incarico ad un tecnico noto agli uffici comunali con un costo di cinquemila euro. Per fare una prima fase di ricognizione e approfondimento tutto da inviare al ministero(MIBACT) . Poi c’è la seconda fase dove ci sarà il percorso interlocutorio attraverso la conferenza dei servizi, funzionari del ministero, della regione, del comune etc. e solo alla fine di tutta questa folle procedura si potranno fare i progetti per tutti gli atti necessari per il successivo regolamento.Tutto questo per consentire ai cittadini di bere una birra quando fa caldo. Sono favorevole all’istallazione di gazebo ma sono contrario alla procedura in termini di costi per i cittadini e per le lungaggini burocratiche. mentre prima del PTPR la procedura era molto semplice il commerciante richiedeva l’autorizzazione di gazebi provvisori pagando la tassa di occupazione del suolo e il tecnico del comune concedeva l’autorizzazione.

Comunicato stampa del consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli

