Isola del Liri (FR) – Tassa rifiuti, parla il consigliere Antonella Di Pucchio

L’assessore ha sostenuto che nel 2020 il costo del servizio sarebbe diminuito rispetto al passato. Al contrario da pag. 12 della relazione al PEF (Piano Economico Finanziario) – Paragrafo 5.2, si evince che il costo del servizio è aumentato, ciò che è diminuito è il costo che l’Ente può trasferire sulla collettività mediante gli avvisi di pagamento.

Nello specifico:

– la tariffa complessiva ammonta ad € 1.825.000 (ed equivale al costo del servizio);- la tariffa complessiva riconosciuta ammonta ad € 1.755.600 (ed equivale al costo trasferito sulla collettività);- il delta di costi non riconosciuto ammonta ad € 69.900 (questi costi non possono confluire nella determinazione delle tariffe, ma graveranno sul bilancio generale dell’Ente).

Il dato politico è che questa Amministrazione, in ambito gestione e raccolta rifiuti, continua a dimostrarsi fallimentare, basti pensare che nel 2014 il costo del servizio ammontava ad € 1.480.000 …. oggi quel servizio costa alla cittadinanza € 1.825.000 (+ 23,31%), mentre l’obiettivo della raccolta differenziata era esattamente quello di garantire, al contempo, un servizio più rispettoso dell’ambiente e ridurre il costo gravante sulla collettività.

Un’ulteriore considerazione in merito alla proposta deliberativa che ha approvato il PEF, che allego alla presente, riguarda i tempi di restituzione della somma in eccedenza versata dai contribuenti.

Nello specifico, poichè l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pagamento TARI garantendosi un gettito superiore ad € 1.755.600,00, dovrà rimborsare le somme versate in più dai cittadini.

Ebbene l’Amministrazione ha deliberato che il conguaglio relativo sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Una scelta del genere è lontana anni luce dalle esigenze dei cittadini e delle imprese, che mai come oggi, dovrebbero beneficiare di risparmi di imposte e tasse, mentre, in questo caso, è stato chiesto loro di versare di più, salvo poi vedersi restituite le somme in tre anni!!!