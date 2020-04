E’ successo intorno alle ore 13 circa,a Isola del Liri difronte al Conad in via Napoli, due auto si sono tamponate per fortuna nessuno e’ rimasto ferito. Sul luogo dell’incidente si sono recati i militi della locale stazione. Certo e’ strano che in tempo di coronavirus , dove la circolazione e’ notevolmente diminuita ci sono anche questi piccoli tamponamenti.

