Isola del Liri (FR) – Sospensione ZTL per sabato 17 ottobre

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Isola del Liri

Sospensione ZTL per sabato 17 ottobre

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, per la giornata di sabato 17 ottobre 2020 è sospesa la ZTL, Zona a Traffico Limitato, all’interno del Centro Storico cittadino, tratto comprendente Via Verdi – Corso Roma.

Clicca per consultare l’ordinanza https://bit.ly/31aDjPV

Correlati