Acea Ato5 Spa ha comunicato che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica di Via Capitino, venerdì 9 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, si verificherà una sospensione del flusso irdico nelle seguenti zone:

▪️ Via Napoli

▪️ Via Piscicelli

▪️ Via Nazionale

▪️ parte bassa di Via Capitino

▪️ zone limitrofe

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata.