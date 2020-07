I residenti di Via Borgonuovo, lanciano l’ allarme siringhe abbandonate. Non è la prima volta che lungo la strada, infatti, vengono abbandonate siringhe usate e sporche di sangue. Già nei giorni scorsi qualche residente aveva denunciato episodi simili. Quello delle siringhe abbandonate, è un fenomeno in espansione, dovuto anche alla quasi totale mancanza di controlli per mezzo di telecamere.

