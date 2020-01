Isola del Liri (FR) – Sicurezza scuole, Romano: “La Di Pucchio fa la “solita” politica del dubbio di chi sa quale pericolo”

A leggere certe dichiarazioni non si può che rimanere basiti – dice il vice Sindaco del Comune di Isola del Liri, Francesco Romano – Innanzitutto perché chi parla dovrebbe avere un senso di responsabilità consolidato, specie dopo tanti anni di ruoli politico-amministrativo alle spalle. Specie quando si parla di bambini, di sicurezza e di scuole. E invece no. La consigliera Di Pucchio di recente si è accorta della scuola Mazzini. La consigliera la utilizza e la filtra attraverso la sua ‘solita’ politica del dubbio per tentare di costruire l’esistenza di chissà quale pericolo per chi la frequenta, gettando un’ombra di anomala irresponsabilità su amministratori e tecnici. Eppure la consigliera Di Pucchio dovrebbe conoscere la legge e dovrebbe sapere bene i vincoli e gli obblighi che essa impone. Ella, sarebbe logico pensare, in passato è stata un amministratore e dovrebbe aver avuto a che fare con le scuole e la relativa sicurezza. Invece no. La consigliera Di Pucchio, durante la sua breve carriera in maggioranza, a conti fatti, non è riuscita a portare alcun contributo per le scuole di Isola:ecco spiegati i nostri tanti quesiti! La consigliera, sempre in cerca di consensi personali ‘costi quel che costi’, pur di screditare questa amministrazione utilizza argomenti estremamente sensibili per i cittadini. La scuola Mazzini è sicura, gli allievi e chi ci lavora sono al sicuro. Respingiamo al mittente le gravi insinuazioni espresse da chi, solo a parole, si dice per il bene di Isola del Liri.

COMUNICATO STAMPA

Correlati