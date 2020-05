Isola del Liri (FR) – Si raccomanda di differenziare correttamente i rifiuti

L’amministrazione comunale rinnova ai cittadini di Isola del Liri l’invito ad un corretto conferimento del “secco residuo” che si rammenta va fatto dopo aver asportato tutte le frazioni in esso differenziabili.Non si possono tollerare comportamenti difformi da quanto stabiliscono i regolamenti.La corretta raccolta differenziata oltre ad essere un segno di civiltà contribuisce a non aggravare le finanze comunali, specie in questa fase delicata di controllo della pandemia e di rilancio delle attività produttive del nostro paese.Siamo certi che i nostri concittadini si faranno garanti del rispetto delle regole aumentando la sicurezza degli operatori che giornalmente svolgono un importante servizio pubblico.Si rinnova altresì l’invito a non abbandonare mascherine e guanti nell’ambiente ma di conferirli correttamente nell’indifferenziato per limitare il potenziale rischio di trasmissione del COVID-19.Si ringrazia finora per l’attenzione e l’impegno di tutti.

COMUNICATO STAMPA

