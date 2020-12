Isola del Liri (FR) – Servizio Civile, presentazione domanda fino a lunedì 8 febbraio 2021

Approvato il bando per la selezione di venti volontari da assegnare al Comune di Isola del Liri nell’ambito delle attività di Servizio Civile 2020, il Piano per favorire l’inserimento delle ragazze e dei ragazzi nel mondo del lavoro.

Possono presentarsi uomini e donne che alla data della formulazione dell’istanza abbiano compiuto massimo 28 anni e che non risultino occupati. Tutte le info sono reperibili sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it Saranno prese in considerazione le istanze presentate entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2021.

Questi i progetti approvati per il nostro Ente:

“Help adulti e terza età in condizioni di disagio dagli Aurunci alla Valle Comino”;

“Riqualificazione urbana ambientale del territorio dagli Aurunci alla Valle Comino”;

“ Promozione educativa e culturale dei giovani dagli Aurunci alla Valle Comino”.

Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità online usando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Poiché i tempi per l’ottenimento dello stesso SPID non sono immediati, consigliamo caldamente a chiunque fosse interessato a presentare la domanda, di iniziare la procedura per richiederlo, in modo da non compromettere la possibilità di partecipare al Bando. Fondamentale è anche la presentazione di un curriculum vitae aggiornato, in formato Europass (va bene anche in altro formato), che contenga tutte le informazioni necessarie.

Da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre 2020, alle ore 10.30 si svolgerà un corso online gratuito per spiegare agli interessati come presentare la domanda. Ognuno di loro dovrà collegarsi alla piattaforma digitale “zoom”, digitando l’ID 829 9075 1490 e la password 123456, oppure si potranno contattare i numeri 393.6669393 o 380.2076629, per prenotarsi.

“Sono contento di vedere di nuovo l’attuazione dei progetti ad Isola del Liri, che coinvolgeranno molti giovani del territorio, rendendo sempre più universale il Servizio civile, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Questi progetti sono estremamente utili, sia per la formazione umana e professionale dei nostri ragazzi sia perchè sono un’occasione per crescere individualmente e per imparare a fare squadra. Nella vita personale, nel lavoro privato, come nella pubblica amministrazione, il lavoro di squadra è fondamentale se si vogliono ottenere buoni risultati”

COMUNICATO STAMPA