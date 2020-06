Isola del Liri (FR) – Schiuma nel Liri, il Sindaco:”Nessuna contaminazione”

L’Arpa Lazio, Dipartimento Stato dell’Ambiente – Servizio Monitoraggio delle Risorse Idriche, ha inviato al Comune di Isola del Liri i Rapporti di Prova relativi ai campioni prelevati presso il Fiume Liri lo scorso 10 aprile. <<L’Arpa – spiega il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini – si è subito attivata dopo la mia formale richiesta ad intervenire per accertare la natura del materiale schiumoso segnalato da alcuni cittadini nelle acque del nostro Liri, nei pressi della Cascata Grande. In attesa dei risultati dell’Arpa non abbiamo mai abbassato la guardia monitorando costantemente il fiume, nostro bene più prezioso. Oggi – ha sottolineato il sindaco – possiamo tirare un primo sospiro di sollievo: l’Arpa ci ha comunicato che i risultati delle analisi delle acque non hanno evidenziato particolari contaminazioni in atto. Dunque, il fenomeno che abbiamo avuto ad aprile deve essere stato generato, probabilmente, da qualcosa che ha origine diversa da un’area a noi più prossima. In questo senso auspico che gli Enti preposti vadano a fondo predisponendo innanzitutto ulteriori controlli. In ballo c’è la salute pubblica e nulla può e deve essere lasciato senza responsabili. Ad oggi però – ha aggiunto il sindaco Quadrini – resta il fatto che non c’è inquinamento, ed è un primo punto fermo. Per quanto compete il Comune di Isola del Liri, abbiamo già attivato tutto quanto in nostro potere per proseguire con le verifiche. Ai miei concittadini dico che sono e saranno sempre tutelati>>.

comunicato stampa