Isola del Liri (FR) – Rigenerazione dell’area delle ex Cartiere Meridionali

Si è svolto ieri un importante incontro fra il sindaco della città Massimiliano Quadrini, il consigliere delegato all’Urbanistica Stefano Vitale e gli imprenditori che operano all’interno dell’ex Cartiere Meridionali. La riunione è stata voluta dal governo cittadino per poter fare il punto e dunque, pianificare interventi destinati al compimento della trasformazione in itinere.<<Uno dei punti centrali del nostro programma amministrativo – ha spiegato il sindaco Massimiliano Quadrini – è il completamento della rigenerazione del sito produttivo ex Cartiere Meridionali. Una rigenerazione voluta, accolta favorevolmente da imprenditori che hanno scommesso su questo sito. Dopo pochi anni, è sotto gli occhi di tutti che questa loro scommessa è stata vinta. Ma occorre non fermarsi e portare a termine il percorso avviato.Da sempre – ha aggiunto il primo cittadino – siamo consapevoli della necessità di un progetto di trasformazione ben strutturato, all’insegna della sostenibilità, per un’area che è l’unica produttiva rimasta nel nostro territorio; un’area che non è fuori dal contesto urbano, ma anzi è nel cuore del nostro tessuto urbano. Questo fa sì che il Comune non può non impegnarsi per favorire una ricucitura, che per noi vuol dire dare una seconda vita alle ex Cartiere Meridionali. Si tratta di rilanciare un’intera area, storica e dunque importantissima per Isola del Liri, per arricchire la città stessa e dare nuovo valore al territorio. L’incontro di ieri segue altri avuti negli scorsi mesi con i rappresentanti dei siti produttivi all’interno del complesso Meridionali. Sul tavolo della discussione ci sono, in particolare, le opere di urbanizzazione da realizzare e/o da completare. L’impegno di questa Amministrazione è massimo e sono convinto che la strada intrapresa sia quella giusta. Ringrazio gli enti coinvolti in questo progetto gli imprenditori e il tecnico Ciro Pisani per la disponibilità mostrata>>.« Come da programma, ha detto il consigliere Stefano Vitale, l’intenzione di questa amministrazione stata ed è quella di sostenere tutte le imprese, gli imprenditori e i lavoratori che fino ad oggi, con molte difficoltà, sono presenti nel complesso ex CRDM e, contestualmente,​ creare le condizioni per un ulteriore ed importante sviluppo urbanistico ed economico di tutta l’area».<Con l’incontro di ieri, conseguente a una lunga azione amministrativa, abbiamo raggiunto un accordo importantissimo che, insieme agli impegni di altri Enti interessati, ci porterà verso la risoluzione dei problemi esistenti da anni e verso la realizzazione degli obiettivi di questa amministrazione sull’intera area.Il tutto, unitamente ad una serie di scelte ed azioni messe in campo (e in agenda) come la rigenerazione urbana, la variante generale, il piano parcheggi, il centro storico, l’area ex Boimond etc, fa parte di una visione complessiva, sulla base della quale l’amministrazione intende portare avanti una significativa opera di cambiamento dal punto di vista urbanistico, economico e sociale della nostra bellissima Isola>>.

comunicato stampa