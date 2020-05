Isola del Liri (FR) – Rifacimento manto stradale SR 82, a quando il riavvio dei lavori?

C’è tanta voglia di tornare alla normalità, di svagare la mente e di non pensare più al coronavirus (o per lo meno, convivere con il Covid-19 con FORTE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE ma senza ansia in attesa di un vaccino). E per tornare alla normalità, riavviare il motore e deviare i cattivi pensieri quale miglior metodo si può usare se non quello del “Dove Eravamo Rimasti?!” Eravamo rimasti alla diatriba Bugo – Morgan?! Beh si, anche, ma forse meglio dimenticare!!! Eravamo rimasti che il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, in data 20 gennaio annunciava a mezzo stampa la ripresa dei lavori di rifacimento del manto stradale della strada regionale 82 (strada che dal confine con Arpino arriva sino a San Domenico, frazione di Sora), dopo un lungo stop avvenuto per le intemperie atmosferiche che hanno colpito la gran parte della penisola nell’inverno scorso e che è servito ad evitare che le temperature rigide, la pioggia nonché il ghiaccio compromettessero la qualità dei lavori dell’imponente (meglio dire storico) “risanamento strutturale” del tratto stradale citato. 《Voglio però sottolineare – aggiungeva nella nota il sindaco Quadrini – che una delle nostre priorità è che i lavori vengano effettuati nel miglior modo possibile in modo da evitare di dover intervenire di nuovo. I risultati devono essere ottimali.》 Bene. I tempi sembrano essere maturi, il sole in cielo è splendido splendente ed il ghiaccio non si forma più. 《Aprire un cantiere, specialmente in un periodo come questo – è il commento rilasciato proprio questa mattina dal presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, e del consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna, in occasione dell’apertura dei lavori di sistemazione della strada provinciale 213 Ferrarelle-Maniano, in località Tufare, nel Comune di Veroli – è certamente un segnale forte della volontà di ripartenza di un intero territorio e delle istituzioni che hanno il dovere di sostenerlo.》Una chiosa finale che è di una pura e sacrosanta verità. A quando, quindi, l’inizio della “fase2” della istituzione isolana che dia un segnale forte della volontà di ripartenza di una intera città? O è meglio spegnere le luci della cascata in qualche flash mob e dare quindi un segnale negativo e cioè quello della resa?

