Isola del Liri (FR) – Riapertura termini bando per interventi economici

La Giunta municipale di Isola del Liri ha deliberato la modifica di una delle clausole del bando per l’assegnazione di interventi economici a favore di persone e/o famiglie in situazioni di disagio economico, scaduto lo scorso 11 novembre.

Tale requisito riguardava i possessori di Bonus Sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua, che nel precedente bando non potevano effettuare la richiesta del contributo.

Visto che il numero delle domande ammesse è inferiori alle somme disponibili, si è deciso di riaprire i termini di presentazione, per venire incontro a coloro che, pur rientrando nel valore Isee inferiore ad Euro 6000,00 ed avendo presentato domanda per bonus sociale, possono comunque far richiesta del contributo economico.

Anche questa volta, le domande dovranno essere compilate esclusivamente in modalità telematica sul link www.servizipa.online attivo a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 novembre, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del prossimo martedì 24 novembre 2020.

COMUNICATO STAMPA