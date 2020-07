Isola del Liri (FR) – Riapertura termini a domanda individuale

L’Ufficio Istruzione del Comune di Isola del Liri a breve riaprirà i termini per coloro che dovranno effettuare domande relative ai servizi scolastici individuali, quali la mensa, il trasporto e l’asilo nido.

Vista la delicata situazione sanitaria che si sta vivendo e tenuto conto della riapertura del prossimo anno scolastico previsto per il 14 settembre 2020, si è ritenuto opportuno dare la possibilità alle famiglie del nostro territorio, di presentare in tempi ragionevoli, le richieste relative ai servizi scolastici.

Tale procedura, invariata nella modalità online, nasce con l’esigenza improrogabile di mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di predisporre in maniera ottimale i servizi scolastici in virtù della riapertura, tenendo conto soprattutto di tutte le direttive ministeriali inerenti l’emergenza Covid19.

Chiediamo quindi a tutte le famiglie interessate, di presentare la domanda esclusivamente online a partire dal prossimo 13 luglio 2020 e fino alle ore 14:00 del 21 agosto 2020, andando sul sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it, nella voce “Scuola onLine”.

Chi necessiti di supporto nella compilazione delle domande, può scrivere all’indirizzo e-mail: assistenza@servizipa.online.

COMUNICATO STAMPA