Isola del Liri (FR) – Ragazze importunate da straniero, Mollicone (FdI): “Fatto gravissimo. Ora i giusti provvedimenti.”

Quattro ragazzine importunate da una persona di nazionalità straniera ad Isola del Liri, una addirittura ferita ad un braccio. Si scaldano gli animi, e si accendono i dibattiti su accoglienza e immigrazione. A prendere parola sull’ accaduto anche Roberto Mollicone, da sempre avverso al fenomeno immigrazione, che in una nota stampa dichiara: ” Ancora una volta stiamo qui a commentare un episodio grave, che ha come protagonista una persona di nazionalità straniera. Ed ora cosa avranno da dire i sostenitori dell’ accoglienza? Ho avuto modo di raccogliere i timori di diversi genitori, che reputano ormai la situazione insostenibile. Verranno presi i dovuti provvedimenti questa volta? Questo soggetto sarà messo in condizione di non infastidire ed importunare più nessuno? Non credo. Ormai siamo al limite della sopportazione, e credo che in molti inizino a respirare un aria di intolleranza che rischia di diventare pericolosa se non si interviene. Dal canto mio mostro tutta la mia vicinanza alle ragazze importunate, e alle loro famiglie, e mi congratulo con la commerciante che ha avuto il coraggio di intervenire.

Comunicato stampa a firma di Roberto Mollicone

