Isola del Liri (FR) – Raccolta firme, equo indennizzo e abolizione dei vincoli irreali, PTPR

Nuovo piano paesistico della regione Lazio? Raccolta firme per la tutela della proprietà privata e chiedere l’equo indennizzo “derivanti la perdita di valore dell’immobile per effetto del PTPR (che sono vincoli irreali imposti su zone da non vincolare). Mentre le imprese edili e le attività commerciali chiudono …con il nuovo piano paesistico possiamo costruire,rimesse agricole amovibili massimo 5mq, tendaggi ombreggianti,”frangisole e gazebo comunque non visibili al pubblico art.31″( siamo alla follia) ci consentono di mettere le tende ombreggianti?

“L’incredibile poi è che a Roma il nuvo PTPR non vale come risulta nell’art.7 e 43 comma 17, ma vale il PTP presistente 15/12. In”pratica la disciplina si concorda , si mettono d’accordo”.

Solo a Roma vale questa norma? Per gli altri, le Province non vale ? E perchè a Roma si e nelle Province no? Sotto il profilo politico a Roma è consentito tutto nelle Province niente, come mai? Sotto il profilo economico sui singoli cittadini, che oltre a non poter costruire niente , subiscono una diminuzione quasi totale della loro proprietà. Con una legge si toglie il valore del bene a vantaggio di altri e si viola una norma Costituzionale. Per questo dobbiamo chiedere un congruo indennizzo (dal 2008)sia per i terreni che per gli edifici ricadenti in dette zone.

Le conseguenze delle leggi urbanistiche della regione Lazio ha portato vantaggi solo a Roma con la sua espansione con una apparente urbanistica a protezione del territorio, in realtà ha finito per danneggiare le province del Lazio e i piccoli proprietari terrieri, mentre nelle province c’è un’altra realtà. Questo per colpa degli eletti nella nostra provincia M. Buschini, S. BATTISTI, Pompeo, F. De Angelis che hanno portato il nostro territorio e delle province del Lazio ad un totale asservimento al potere romano. Devono dimettersi! Comunicato stampa a firma del consigliere di Isola del Liri Mauro Tomaselli