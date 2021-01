Isola del Liri (FR) – Problemi all’ ascensore di un condominio Ater. Protestano i condomini

Ancora problemi di manutenzione nei condomini Ater. Stavolta a protestare sono i condomini di un condominio sito in Zona San Carlo ad Isola del Liri. I residenti della palazzina 43/A lamentano la mancata manutenzione del palazzo da parte di Ater, e soprattutto per la mancata riparazione dell’ ascensore fermo ormai da mesi, e che impedisce alle persone anziane presenti nell’ edificio, di accedere agevolmente nel proprio appartamento. Nonostante le segnalazioni, i reclami, ed i continui esposti, ancora nulla è stato fatto, dimostrando ancora una volta il mancato interesse di Ater per gli edifici di sua gestione.

