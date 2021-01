Isola del Liri (FR) – Presentazione domande per attribuzione buoni spesa con fondi regionali

L’Amministrazione Comunale ha dato attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2021 avente ad oggetto: “Emergenza epidemica Covid-19: utilizzo fondi stanziati dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale nr. 946 del 01.12.2020. Atto di indirizzo per l’attivazione di misure a sostegno alle famiglie disagiate”. Con questi nuovi fondi si mette in atto la distribuzione di ulteriori Buoni Spesa/Carta prepagate a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica, per permettere loro di acquistare beni alimentari e di prima necessità o per l’acquisto di medicinali.

Questo nuovo bando prevede la richiesta ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, andando sul sito www.comune.isoladelliri.fr.it, nella voce Domande OnLine; la scadenza è il prossimo 12 febbraio 2021 entro le ore 14.00 . Per assistenza nella presentazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, allo 0776.8008352

Per fare domanda occorre avere i requisiti riportati nell’Avviso Pubblico riportato sul sito istituzionale ed è importante segnalare che non possono presentare domanda coloro che abbiano usufruito dei buoni spesa alimentari distribuiti a dicembre 2020 e nella scorsa settimana; queste persone potranno eventualmente richiedere SOLO i buoni per l’acquisto dei medicinali, per un massimo di 100€, allegando prescrizione medica ed indicazione della farmacia da utilizzare. Esclusi dal beneficio sono anche i percettori di reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, pensione/pensione sociale/ pensione di reversibilità etc.

Tutte le domande che perverranno, saranno comunque soggette ad attente verifiche che ne attestino la veridicità.

“Ringrazio la Regione Lazio per questa ulteriore possibilità di sostegno alle famiglie in difficoltà del nostro territorio, affermano il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere delegato ai servizi sociali Stefano D’Amore. Numerose sono state le distribuzioni di sussidi per chi versa in difficoltà, aggravate soprattutto dalla pandemia. Invitiamo a presentare domanda solo telematicamente, rispettando le indicazioni riportate nel bando. Rinnoviamo i ringraziamenti all’Ufficio dei Servizi Sociali che prosegue il suo attento lavoro a sostegno di chi vive in difficoltà, concludono il sindaco Quadrini ed il consigliere D’Amore”.

COMUNICATO STAMPA