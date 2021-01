Isola del Liri (FR) – Potatura e messa in sicurezza di alberi ad alto fusto

È iniziato nella mattinata di mercoledì 13 gennaio, un importante intervento, attuato dall’Amministrazione Comunale, per il taglio e la messa in sicurezza di alcuni alberi ad alto fusto presenti nel nostro territorio.

A seguito di accurati studi effettuati e relazionati da Tecnici Forestali incaricati dall’Ente, e dopo aver informato e ottenuto risposta da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stata disposta la potatura straordinaria e la messa in sicurezza di alcuni alberi ritenuti eccessivamente alti e in parte ammalorati. Nello specifico verrà effettuata una potatura straordinaria sui platani presenti nel parco dell’ex Cartiera Lefebvre in Via Tavernanova e la messa in sicurezza del pino posto in Via Verdi.

“Un intervento importante per la sicurezza della nostra città, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini, nato da numerosi incontri tra tecnici specializzati ed uffici comunali. Tale azione si inserisce nell’attività di prevenzione di eventuali cadute di rami in caso di maltempo, motivo per cui si invitano anche i cittadini alla sistemazione degli alberi presenti all’interno dei giardini delle proprie abitazioni. Ringrazio gli uffici tecnici comunali e le ditte che stanno svolgendo con grande professionalità tali lavori al fine di garantire maggior sicurezza per tutti”.

COMUNICATO STAMPA