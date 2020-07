Isola del Liri (FR) – Polizia Locale, inutile bussare. Nemmeno per pagare!

I cronici problemi di personale al Comando di Polizia Locale della città della movida procurano disagio e irritazione fra i cittadini.

L’ennesimo episodio è di stamane quando una giovane professionista, dopo aver rimediato qualche ora prima una multa lungo il Corso pedonalizzato, si è recata all’ufficio dei Vigili per pagarla con tanto di riduzione prevista dalla legge. Ufficio aperto dalle 9 alle 12.30 si legge sul cartello posto all’ingresso. L’automobilista sanzionata ha citofonato più volte senza tuttavia ricevere risposta (altrettanto è capitato ad un altro cittadino che doveva consegnare un documento).

‘Possibile che non c’è nessuno?‘, si sono chiesti entrambi con disappunto. No, non c’era nessuno. O almeno nessuno ha risposto. In un ufficio pubblico? Sul serio? E senza nemmeno uno straccio di avviso? Strano, molto strano!

Poco dopo la giovane ha incontrato un agente ed un ausiliario mentre procedevano a piedi per il Corso. Ha fatto presente che doveva pagare la multa e che nessuno al Comando le aveva risposto. ‘Mi hanno detto – racconta – che oggi non si poteva pagare perchè l’ufficio è chiuso, Che non c’era nessuno perchè erano tutti occupati. Quasi facessero una concessione, mi hanno detto poi di passare nel pomeriggio che forse avrei trovato qualcuno. Solo che io devo andare al lavoro fuori città e non so se posso tornare in tempo utile per pagare con la riduzione‘

Forse? Ma come forse? A cosa è dovuta la presenza o meno di un vigile che riscuota le multe o svolga le consuete mansioni, cioè servizi al cittadino? Al caso, forse?

Ci sarebbe da ridere, e parecchio pure, se non si trattasse di pubblica amministrazione.

Lo sanno tutti, a Isola Liri c’è un problema che si trascina avanti da secoli: non ci sono Vigili a sufficienza per coprire tutti i servizi. Gli amministratori comunali, praticamente sempre gli stessi da almeno vent’anni, non lo hanno mai risolto. O non sono capaci oppure non vogliono risolverlo.

