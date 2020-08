Il senso unico nel centro cittadino di Isola del Liri crea problemi e fa discutere. Il consigliere comunale di minoranza Gianni Scala ha promosso una petizione popolare per chiedere la revoca di tutti gli atti istitutivi della nuova viabilità. Al suo esordio la raccolta di firme ha incontrato il favore della gente. Il numero minimo per discuterne in consiglio comunale è già stato raggiunto. La raccolta proseguirà in settimana e sabato mattina in piazza nella speranza che questa volta sia pulita.

