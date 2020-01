Isola del Liri (FR) – Operai non pagati, l’ira di Daniele Maura (FdI): “Un solo stipendio in 5 mesi”

“Chi lavora ha il diritto non negoziabile di ricevere la retribuzione per l’attività svolta”. Queste le parole del presidente del consiglio provinciale di Frosinone Daniele Maura che ieri pomeriggio ha incontrato ad Isola Liri una delegazione di una quarantina di operai della SAMAMI S. P. A. “Quanto sta avvenendo ai circa 150 lavoratori dell’azienda isolana – dichiara Maura – è inaccettabile.“Isola del Liri, operai non pagati, l’ira di Daniele Maura (FdI): “Un solo stipendio in 5 mesi” „Nel mese di settembre è subentrata la nuova proprietà e da allora è stato pagato in 5 mesi un solo stipendio e “naturalmente” non è stata pagata la tredicesima, si continua a promettere da parte della direzione di settimana in settimana il pagamento delle spettanze che non arrivano mai, o lavoratori sono allo stremo, si dice che l’azienda non ha liquidità?“ Ma le commesse ci sono, il lavoro c’è e allora ci chiediamo come sia possibile mettere in difficoltà centinaia di famiglie? Su questa vicenda ho immediatamente presentato un’interrogazione in Provincia e la stessa è stata presentata in Regione Lazio grazie al consigliere regionale Righini e in Senato grazie al senatore Ruspandini che ha protocollato un interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro, Catalfo, per chiedere l’intervento del governo, peraltro ho già interessato un avvocato esperto di diritto del lavoro che mi aiuterà a seguire la vicenda. Fratelli d’Italia non li lascerà soli.Isola del Liri, operai non pagati, l’ira di Daniele Maura (FdI): “Un solo stipendio in 5 mesi” „Mi chiedo: ma in Regione Lazio i consiglieri di maggioranza del territorio dove sono? Queste situazioni vanno continuamente monitorate. La politica degli annunci e della falsa vicinanza della sinistra imborghesita di oggi ai lavoratori è lampante! Noi siamo con loro, noi siamo vicino ai lavoratori e ai loro diritti e combatteremo al loro fianco.”

COMUNICATO STAMPA