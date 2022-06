Isola del Liri (FR) – Nuovo macchinario per mammografia all’Ospedale Civile

Il Poliambulatorio presso l’Ospedale Civile di Isola del Liri offrirà un servizio di mammografia decisamente di avanguardia.

La struttura, infatti, si è dotata di un GIOTTO CLASS S, un mammografo di ultima generazione in grado di effettuare esami estremamente analitici e precisi.

Il nuovo macchinario effettua mammografie convenzionali in 2 D, ma anche la tomosintesi (DBT) che offre immagini a contorni più nitidi e prive di effetti di sfocatura, e che permette l’identificazione di microcalcificazioni e delle più piccole strutture mammarie.

Tale mammografo permette di ottenere un’eccellente risoluzione delle immagini, con bassa dose di radiazioni erogate alla paziente.

“Ringrazio la Direzione della ASL e il Direttore Mario Ventura -sottolinea il Sindaco Massimiliano Quadrini- per avere ulteriormente potenziato una struttura che offre servizi di alta qualità a un vasto ambito territoriale. Sono convinto che la medicina di prossimità, offerta in strutture moderne e con alta tecnologia, sia la strada migliore per offrire ai cittadini servizi sanitari in grado di assicurare prevenzione e trattamento medico adeguato ai tempi e alle effettive necessità”.

