Isola del Liri (FR) – Nuovi Buoni Spesa

Con Delibera di Giunta n.118 dello scorso 30 novembre, l’Amministrazione Comunale ha stabilito che in base al Decreto Legge del 23 novembre 2020 n.154 (C.D. Ristori Ter) riguardante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, verranno distribuiti Buoni Spesa alle famiglie bisognose della nostra città.

I buoni verranno assegnati alle famiglie che ne hanno usufruito la scorsa primavera, durante il lockdown nazionale, da personale dell’Ente comunale, sottoforma di schede prepagate.

Al termine della distribuzione dei buoni, con le somme residue a cui si aggiungeranno i fondi regionali che avremo a disposizione, verrà aperto un nuovo bando per aiutare ulteriori nuclei familiari in difficoltà.

Le famiglie che beneficeranno dei buoni spesa alimentari verranno contattate dai Servizi Sociali del Comune di Isola del Liri per programmare il ritiro dei buoni tramite appuntamento ; la distribuzione degli stessi avverrà da mercoledì 16 a venerdì 18 dicembre 2020, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 presso la sede della Protezione Civile di Isola del Liri, in Via Borgo San Domenico n.186 (piazzale ex Boimond). Coloro che saranno contattati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.

Come accaduto nelle scorsa primavera, i buoni potranno essere spesi nelle attività commerciali del territorio, e verranno erogati attraverso una “Card Buona Spesa” prepagata che, sfruttando il circuito Mastercard, consentirà l’acquisto presso gli esercenti dei soli generi alimentari e beni di prima necessità.

“Siamo riusciti a mettere in campo un importante strumento che andrà di nuovo a sostenere le famiglie in difficoltà nel nostro territorio cittadino, affermano il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere delegato ai servizi sociali Stefano D’Amore. Sin da marzo ci siamo attivati facendo grandi passi in avanti, concreti e fondamentali, per aiutare la popolazione durante il momento di grande difficoltà che si sta vivendo. La pandemia da coronavirus e le conseguenti restrizioni imposte dal governo hanno aumentato le richieste della cittadinanza; grazie all’impegno di tutti abbiamo sempre preso in considerazione ogni richiesta trasformandola in fatti ed ora, anche grazie alla distribuzione dei buoni spesa alle famiglie bisognose del territorio isolano, possiamo concretizzare un valido aiuto.

Ringraziamo l’Ufficio dei Servizi Sociali che nonostante le grosse difficoltà che sta affrontando, riesce sempre a rispondere a tutte le esigenze della popolazione e dell’amministrazione comunale, concludono il sindaco Quadrini ed il consigliere D’Amore”.

COMUNICATO STAMPA