Isola del Liri (FR) – Nuova distribuzione buoni pasto

Dallo scorso mercoledì 16 dicembre e fino a ieri, 18 dicembre, l’Ufficio dei Servizi Sociali comunlai ha distribuito tutti i buoni spesa alimentari a seguito di un imponente lavoro di pianificazione avvenuto in brevissimo tempo. Le famiglie che ne hanno beneficiato non dovranno più attendere il prossimo martedì 22 dicembre per utilizzarli ma già da OGGI STESSO, 19 dicembre, LE TESSERE SONO SPENDIBILI.

“Ringraziamo il grande lavoro svolto dai servizi sociali comunali, la dirigente Dott.ssa Maria Di Pede e tutti i suoi collaboratori che hanno distribuito i buoni spesa alimentari in tempi brevissimi, in maniera capillare e rispettando tutte le direttive anti covid, affermano il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere delegato ai servizi sociali Stefano D’Amore. A loro si unisce il lavoro del Servizio Finanziario, la dirigente Dott.ssa Claudia Marra e tutti i suoi collaboratori, hanno snellito le numerose procedure burocratiche per avere l’immediata attivazione delle tessere.”

“Unitamente alla grande attività di coordinazione degli uffici comunali, continuano il sindaco ed il consigliere, dobbiamo ringraziare anche i volontari della Protezione Civile cittadina per la loro costante presenza sul territorio sopratutto in questo periodo di pandemia. Coordinati dal Presidente Ascenzo Pantano, tutti i nostri ragazzi svolgono con dedizione ogni compito assegnato, così come avvenuto in questa settimana in cui hanno supportato i nostri dipendenti nel gestire ed allestire l’area adibita alla distribuzione dei buoni spesa alimentari, dentro il piazzale Boimond”.

Ribadiamo quindi alle famiglie che hanno ricevuto le tessere, che queste possono essere utilizzate da oggi, sabato 19 dicembre.

COMUNICATO STAMPA