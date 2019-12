Isola del Liri (FR) – Motociclismo, premiazione dei Campionati Regionali: nove i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 sul podio

Si è svolta domenica u.s. a Roma presso i locali della concessionaria BMW Motorrad, la cerimonia di premiazione dei Campionati Regionali di motociclismo. L’evento è stato magistralmente organizzato dal CO.RE. Lazio, sotto l’abile regia del dinamico Presidente Paolo Pelacci. Alla cerimonia hanno presenziato anche il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola ed il Presidente della FMI Giovanni Copioli. Dopo il saluto di rito dei tre Presidenti, si è passati velocemente alle varie premiazioni. Numerosa la pattuglia dei piloti del M.C. Franco Mancini 2000, che si è distinta soprattutto nella specialità della velocità in salita e nel Mini motard. I piloti del sodalizio isolano premiati sono stati nove e rispondono al nome di: Manolo Di Francesco (Mini motard), Antonio Platone (Pit bike), Marco Vigilucci (250cc), Pasquale Peschisolido Williams Alonzi (Superbike 1000), Claudio Di Prima (STK600) e Paolo Meniconi (STK600). Tutti i piloti citati hanno ricevuto il premio direttamente dalle mani del Presidente FMI Giovanni Copioli. Nella specialità della velocità in salita per moto moderne i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 sono stati i mattatori, lasciando spazio solo al reatino Tiziano Rosati che si è laureato Campione Italiano nella (STK600).

COMUNICATO STAMPA

