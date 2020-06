Isola del Liri (FR) – Moto Club Franco Mancini, GITA SOCIALE MOTOGRIGLIATA domenica 21 giugno

Già dalla relazione annuale del Presidente del Moto Club Franco Mancini 2000 tenutasi nel corso della cena sociale a febbraio u.s. era apparso chiaro che il Mototurismo, in questo nuovo corso avrebbe subito un’accellerazione. In quell’occasione nell’esposizione delle linee guida programmatiche, era stato detto che il mototurismo avrebbe ricevuto delle attenzioni nuove per incentivare questa specialità, che per troppo tempo era rimasta nell’oblio. Ed ecco ora che le parole prendono forma, con questa GITA SOCIALE denominata MOTOGRIGLIATA che si svolgerà domenica 21 giugno p.v. L’idea in parte nasce anche per via delle conseguenze della pandemia Covid 19, che ha modificato in parte i nostri stili di vita e che al momento rende impossibili le competizioni. Quindi di necessità virtù, ma non solo, il M.C. Franco Mancini 2000 si sente in obbligo di dare il proprio contributo e sostegno alla ripartenza economica, sportiva e turistica seppur a numero chiuso di partecipanti per via delle condizioni imposte dal vigente regolamento anti Covid 19. Nel dettaglio si tratta di una gita sociale, che si svolgerà sempre all’aperto, dal ritrovo fino alla grigliata finale, evitando così qualsiasi forma ci contagio, ma sarà ancora una volta un modo per apprezzare gli angoli nascosti e non della nostra ciociaria. Inoltre sempre nel pieno rispetto del D.P.C.M. governativo del 17/05/2020 e del regolamento regionale costituirà un momento di aggregazione e di coesione, che sicuramente è una delle condizioni necessarie per superare il difficile momento generato dalla pandemia del Covid 19. Chiaramente il tutto sarà però legato alle condizioni metereologiche, perché svolgendosi all’aperto è chiaro che in caso di condizioni avverse il tutto dovrà essere rimandato.

