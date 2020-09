Isola del Liri (FR) – Moto Club Franco Mancini 2000 : Week end tra salita e pista

Quello che sta per arrivare sarà un week end che metterà alla prova molti dei piloti ciociari del moto club Franco Mancini 2000.

A Pieve Santo Stefano ci sarà la gara in salita dello Spino in cui vedremo alla prova Pierluigi Mutti direttamente da Piacenza su aprilia 125, Vigilucci Marco da Volterra con Aprilia 250 che gareggerà oltre per il civs anche per l’europeo, Williams Alonzi, presidente del moto club franco mancini 2000, direttamente da isola del liri su aprilia 250, Salvo Sallustro direttamente da Vicenza su Kawasaki 600 e yamaha R1 che gareggerà anch’esso per il civs e il campionato europeo, Antonio Platone direttamente da Frosinone su CRF 150 classe mini open, Di Prima Claudio arriverà da Roma e gareggerà su ducati nella classe superbike e per chiudere in bellezza il mitico duo sidecar composto da Di Berti e Befera.

A Pieve Santo Stefano i piloti del famoso motoclub ciociari arrivano più agguerriti che mai, desiderosi di portare a casa delle copiose vittorie all’interno delle due gare che si svolgeranno una sabato e l’altra domenica.

Siamo quasi in dirittura di arrivo per il campionato CIVS che terminerà con l’attesissima gara ciociara ad Isola del Liri Poggio- Vallefredda che si svolgerà il 17 e 18 Ottobre.

Spostandoci a Viterbo troviamo Andrea Campagna su mini motard che affronterà l’ultima gara del CNV.

Week end ricco di impegni e piloti quello che sta per arrivare e che il moto club franco mancini 2000 si dice pronto ad affrontare. Un grande in bocca al lupo a tutti i piloti, con l’augurio di riportare a casa numerose vittorie e di riservare abbastanza energie per l’attesa Poggio-Vallefredda di Isola Del Liri.

