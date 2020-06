Isola del Liri (FR) – Moto Club Franco Mancini 2000, è arrivato il momento della ripartenza: il calendario

Come tutto anche l’attività dello sport motociclistico, ha dovuto subire un lungo stop a causa della pandemia generata dal COVID 19. Questo stop ha causato il ritardo della partenza di alcune attività motociclistiche e sportive più in generale. Ora però è arrivato il momento della ripartenza e come tutte le federazioni anche la FMI si è attivata per una ripartenza dei vari campionati. In questa ottica è stato diramato anche il calendario del CIVS, che è quello che da più vicino riguarda il Moto Club Franco Mancini 2000, che è uno degli organizzatori di una delle prove. Inizialmente il Campionato italiano di Velocità in Salita si sarebbe dovuto svolgere su otto prove, ma saltate le gare del Leccio (FI) e di Monzuno (BO), è stato riprogrammato un nuovo calendario su sei prove, il via ci sarà ad agosto a Lucca, per poi proseguire a Spoleto (PG), poi Volterra (PI), quindi Lo Spino (AR) e il round finale sarà la Poggio-Vallefredda (FR) a metà Ottobre. In tutte le gare ci sarà anche il Crono Climber che è la specialità che permette di approcciare al mondo delle gare su strada. Resta qualche dubbio sulle gare a validità europea, in quanto la FIM Europe a tutt’oggi non ha dato indicazioni in merito allo svolgimento dei vari campionati. Tornando alla Poggio-Vallefredda la data del 18 ottobre è quella che ha indicato il direttivo del Moto Club Franco Mancini 2000 fin dal primo momento, in quanto si spera che in quel momento ci sia un miglioramento della condizione epidemiologica e che si possano avere meno restrizioni. Non è la prima volta che la Poggio-Vallefredda si disputi ad ottobre già nel 2004 si è corso in questo mese. Come sempre sarà un momento di sport molto coinvolgente che porterà nel nostro comprensorio piloti e turisti che in un momento così difficile per l,’economia sarà un vero e proprio toccasana.

COMUNICATO STAMPA

Correlati