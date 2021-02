Un 58enne di Isola del Liri è stato denunciato per molestie ai danni di un’anziana coppia abitante nello stesso condominio. Il comportamento dell’uomo che si manifesta ormai da mesi con rumori insopportabili sia di giorno che di notte e con parole offensive nei confronti dei coniugi, ha spinto le vittime a rivolgersi alla Polizia per far cessare gli episodi.

Foto archivio