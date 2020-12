Isola del Liri (FR) – Mezza citta’ avvolta dal fumo e dal forte odore di plastica

In modo saltuario intorno alle ore 18 nella zona di via Roma e quartiere Pirandello ad Isola del Liri, vengono avvolti da un fumo intenso con forte odore di plastica. I cittadini residenti nella zona allarmati da questo odore acre, hanno avvisato la Polizia Locale ed il comune, per fare chiarezza su questa situazione, non basta il virus, ora anche l’inquinamento atmosferico. La paura degli abitanti della zona è che si possa trattare di sostanze nocive per la salute, e che sono costretti a rinchiudersi in casa sbarrando le finestre per non fare entrare questo fumo puzzolente dal forte adore di plastica bruciata. Pare dalle prime informazioni,usiamo il condizionale, che alcuni residenti abbiano presentato un esposto alla Procura dell Repubblica competente ,affinchè si accerti la natura e gli autori di questo gesto irresponsabile .

