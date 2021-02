Isola del Liri (FR) – Messa in sicurezza del Fibreno, lavori al via

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Fibreno a Isola del Liri. La Regione Lazio, come è noto, ha approvato un importante investimento per un’opera che coinvolge non soltanto il territorio di Isola del Liri ma anche quelli di Sora, Arpino, Broccostella, Posta Fibreno con lavori che da Ponte Tapino arriveranno alla confluenza con il Liri, garantendo la sicurezza idraulica.

“L’intervento – ha spiegato il vicesindaco Francesco Romano – coinvolge tutto il territorio del Fibreno e sono tuttora in corso incontri con la Regione per un ulteriore ampliamento dei lavori, che riguardano in particolare i territori di Posta Fibreno e Broccostella. Il nostro sindaco Massimiliano Quadrini unitamente con i sindaci Adamo Pantano e Domenico Urbano ha sottoscritto una nota chiedendo alla Regione ulteriori interventi ritenuti tecnicamente utili ad un miglioramento delle condizioni idrauliche dell’asta fluviale per i tratti di fiume di Posta Fibreno e Broccostella. Mentre si lavora per raggiungere il massimo risultato per il territorio, nel frattempo a Isola del Liri si sta sistemando l’alveo e le sponde del fiume; i lavori riguardano inoltre la vasca di dissipazione del Tremoletto con la messa in sicurezza della sommità arginale al momento interessata, in alcuni tratti, da fenomeni di dissesto. Oltre ad intervenire in termini di dissesto idrogeologico ovviamente, si va ad intervenire anche sull’aspetto più prettamente turistico visto il coinvolgimento del monumento naturale di Tremoletto. Questo finanziamento – ha detto ancora il vicesindaco Francesco Romano – è stato fortemente voluto da questa Amministrazione Comunale e da tutto il territorio del Fibreno. Non sempre risulta chiaro a tutti che ciò che avviene sui territori per il tramite di finanziamenti è grazie alla buona Amministrazione portata avanti dai Comuni e da chi in Regione è punto di riferimento per il territorio stesso. Nel caso del territorio del Fibreno quel punto di riferimento è il consigliere regionale Mauro Buschini che torniamo a ringraziare per il suo grande impegno nei confronti del nostro territorio”.

