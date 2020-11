Isola del Liri (FR) – Mauro Tomaselli: “Liberiamo il territorio dai vincoli burocratici”

Dopo 12 anni di inutili spese e discussione, il nuovo piano paesistico( P.T.P.R) è FALLITO e non è applicabile in quanto annullato dalla CORTE COSTITUZIONALE.

I motivi fondamentali a base dell’eliminazione di questo impiastro di pianificazione, il P.T.P.R. appunto, non sono tanto da ricercare nella mancanza di sinergia

tra regione e Ministero, quanto nel fatto che non siano state prese in considerazione le migliaia di osservazioni fatte dai comuni , dai cittadini, dalle imprese e dai consorzi A.S.I.

ecc.. . In pratica il PTPR sono vincoli irreali imposti su zone da non vincolare.

Inoltre, davvero assurda, nella pianificazione non è stata considerata Roma che è la zona più importante per l’archeologia a differenza della Ciociaria. La solita storia è sempre la stessa Roma vuole vincolare tutto meno se stessa.

La cosa incredibile è che i piani paesistici esistevano elaborati per zone omogenee.

Ma allora perchè è stato fatto il nuovo PTPR per sperperare denaro pubblico e dare incarichi ai prof universitari e ai funzionari della regione Lazio, complicando la vita dei Sindaci e dei singoli Cittadini, espropiando, di fatto, il loro” bene”?

Infine non è chiaro se,nel momento in cui si è annullato il PTPR che aveva a sua volta abolito i precedenti PTP, quest’ultimi sia rimasto in vigore oppure no. Se cosi fosse, bisognerebbe applicare la Legge 24/1998, cosa auspicabile per tutti, sburocratizzando e restituendo il valore della propietà ai cittadini che pagano le tasse.

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale Mauro Tomaselli (FDL)