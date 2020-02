Vista la nota di ACEA ATO5 Spa che annuncia l’interruzione idrica programmata per martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 8.00 alle 23.00 su tutto il territorio comunale di Isola del Liri, per la medesima giornata è stata emessa ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione dell’I.I.S.S. Nicolucci-Reggio, dotato di serbatoio per l’approvvigionamento idrico

